بالفيديو... تحليق المقاتلة الأمريكية إف-22 على ارتفاع منخفض

تم تصوير مقطع فيديو لتحليق المقاتلة الأمريكية "إف-22" على ارتفاع منخفض من قمرة مقاتلة الحرب العالمية الثانية "بي-51 موستانغ".

ونشر مقطع الفيديو على حساب فريق "إف-22 رابتور" على تويتر، حيث يظهر الفيديو تحليق المقاتلة بسرعة منخفضة فوق مدينة باتل كريك في ولاية ميشيغان.

Every wondered what it’s like to fly in formation alongside the F-22 Raptor? Here’s your chance.



(Video taken from P-51 Mustang) pic.twitter.com/qdNfCcSGKI — F-22 Demonstration Team (@F22DemoTeam) July 7, 2019

يذكر أن شركة لوكهيد مارتن الأمريكية أنهت في أغسطس/آب عام 2011، إنشاء الطائرة الأخيرة من سلسلة "إف-22 رابتور" وعددها 187.

وخلال الحرب العالمية الثانية، كانت تنتج الصناعة الأمريكية خمسة مقاتلات من طراز P-51 موستانغ في اليوم، ولم يواجه المصممون مشاكلا في بدن الطائرة. فقد أخذوا بدنين من مقاتلة"Mustangs"، وربطوهما بجناح مشترك ومثبت. زاد الطاقم إلى شخصين، ومعظم الأحيان كان الطيار الأيسر يقود الطائرة، أما الطيار الثاني فكان ينفذ مهام الملاح، وكان يقود الطائرة إذا لزم الأمر، وفقا لـ Popular Mechanics.