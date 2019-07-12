ألمانيا ترحب بالاتصال الهاتفي الأول بين بوتين وزيلينسكي

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الألمانية، كريستوفر برغر، اليوم الجمعة، عن ترحيب بلاده بالمحادثة الهاتفية بين رئيسي روسيا فلاديمير بوتين وأوكرانيا فلاديمير زيلينسكي.

برلين — سبوتنيك . وقال برغر خلال مؤتمر صحفي "نحن أكدنا دائمًا أننا نفضل إجراء مفاوضات مباشرة بشأن تسوية النزاع في أوكرانيا. نرحب بحقيقة أن الرئيس بوتين والرئيس زيلينسكي، أجريا اتصالاً هاتفياً أمس، وكذلك بأن الجانبين ناقشا استمرار المفاوضات وفق "صيغة نورماندي".

هذا وأجرى بوتين وزيلينسكي، يوم أمس الخميس، محادثة هاتفية، بمبادرة من الجانب الأوكراني. ناقشا خلالها قضايا التسوية في جنوب شرق أوكرانيا، والمفاوضات وفق "صيغة "نورماندي"، وكذلك العمل المشترك بشأن عودة الأشخاص المحتجزين. ونوه المتحدث الصحفي باسم الرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، في وقت لاحق، إلى أن أول محادثة هاتفية بين البلدين كانت تعارفية وحملت صفة براغماتية بما فيه الكفاية واستمرت 20 دقيقة.

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد أكد يوم الثلاثاء الماضي، بأن التقارب بين روسيا وأوكرانيا أمر لا مفر منه كما أن بناء علاقات حلفاء أمر حتمي.

ويذكر أنه سبق وعرض الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، على نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، عقد لقاء في مينسك، بحضور الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ورئيسة وزراء بريطانيا، تيريزا ماي، والمستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، والرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون. وذلك لمناقشة قضيتي "لمن القرم؟" و"من هو الغائب في دونباس؟".

وفي هذا الصدد، صرح السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، بأن مبادرة الرئيس الأوكراني ستجري دراستها في الكرملين.