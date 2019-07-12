البنتاغون سيصدر موقفه الرسمي النهائي بشأن تسلم تركيا لمنظومات "إس 400" الروسية

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، اليوم الجمعة، أنها ستصدر موقفا نهائيا بعد تسلم تركيا منظومة الصواريخ "إس 400" الروسية وذلك خلال مؤتمر صحفي يعقد اليوم.

وذكر موقع " National Post" الأمريكي أن وزارة الدفاع الأمريكية كانت قد حذرت سابقا من تسلم تركيا لمنظومات "إس 400" الروسية.

واعتبرت واشنطن أن هذه الخطوة ستشكل نقطة تحول في العلاقات المشتركة بين البلدين وبالتالي ستقوم الولايات المتحدة على فرض عقوبات على تركيا ومنعها من تسلم أسلحة أمريكية مختلفة ومنهم طائرة "أف 35" الحديثة.

وكانت وزارة الدفاع التركية قد أعلنت "بدء شحن أول مجموعة من أجزاء منظومة "إس-400" الروسية إلى قاعدة جوية في أنقرة".

وأثار نبأ تعاقد تركيا على شراء منظومة الدفاع الجوي الروسية حفيظة واشنطن، التي ترى ضرورة أن تشتري تركيا تقنيات عسكرية من صنع أميركي أو أطلسي، كونها عضواً في حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وأعلنت تركيا أنها لن تتخلى عن صفقة شراء منظومات صواريخ الدفاع الجوي الروسية من طراز "إس – 400" وأن الدفعة الأولى من هذه الصواريخ ستصل إلى البلاد في تموز/يوليو هذا العام، ومن جانبها تزعم الولايات المتحدة الأميركية، أن منظومات صواريخ "إس – 400"، لا تتطابق ومعايير حلف الناتو مهددة تركيا بفرض العقوبات على امتلاكها المحتمل، بل وأعلنت مرارا، أنه بإمكانها تأخير أو إلغاء عملية بيع أحدث طائراتها من طراز "إف – 35" لأنقرة، خاصة وأن تركيا تعتبر إحدى الدول الأعضاء في البرنامج الدولي الأميركي الخاص بتصنيع الطائرة "إف-35"، إلا أن تركيا أعلنت أكثر من مرة من جانبها، بأن منظومات صواريخ "إس – 400"، لا تعد تهديدا بالنسبة لطائرات "إف – 35" .