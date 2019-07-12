أنقرة: تدريب العسكريين الأتراك على منظومة "إس-400" سيجري في روسيا وتركيا

أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار اليوم الجمعة أن تدريب الموظفين الأتراك على العمل بمنظومة "إس-400" سيجري في روسيا وتركيا.

أنطاكيا — سبوتنيك. أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار اليوم الجمعة أن تدريب الموظفين الأتراك على تركيب وتشغيل أنظمة الدفاع الجوي الروسية "إس- 400" مستمر في تركيا وروسيا، لافتا إلى وصول 3 طائرات تنقل أجزاء من منظومة "إس- 400" حسب ما كان مخططاً له.

وقال أكار: "وصلت اليوم الجمعة 3 طائرات إلى قاعدة أكينجي الجوية وهي تنقل أجزاء من منظومة "إس- 400" كما هو مخطط وستستمر العملية في الأيام القادمة" حسب ماذكرته وكالة الأناضول الرسمية.

وأضاف: "يواصل الموظفون الأتراك تدريباتهم على تركيب وتشغيل منظومة "إس- 400" في تركيا وروسيا بالتوازي مع نشاطاتنا المخطط لها".