أنقرة: تدريب العسكريين الأتراك على منظومة "إس-400" سيجري في روسيا وتركيا

أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار اليوم الجمعة أن تدريب الموظفين الأتراك على العمل بمنظومة "إس-400" سيجري في روسيا وتركيا.