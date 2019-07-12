أول تعليق من الناتو على تسلم تركيا منظومة "إس - 400"

علق مسؤول في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، على وصول أول شحنة من معدات منظومة صواريخ "إس - 400" الروسية إلى تركيا، مؤكدا أن هناك تداعيات محتملة لمثل هذه الخطوة.

وقال المسؤول، "يرجع الأمر للحلفاء لاتخاذ قرار ما المعدات العسكرية التي يريدون شرائها، إلا أننا قلقون من احتمالات تداعيات من قرار تركيا لحيازة منظومة "إس —400".



وتابع مسؤول الناتو "نرحب بعمل تركيا مع عدد من الحلفاء لتطوير أنظمة دفاع جوية طويلة المدى"، في تصريحات لشبكة " سي إن إن عربية ".

ونشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، فيديو عن عملية شحن منظومة "إس-400" إلى القاعدة العسكرية الجوية في أنقرة.

وأشارت وزارة الدفاع التركية في بيان لها "بدأ اليوم الجمعة نقل أول مجموعة من أجزاء منظومة الدفاع الجوي "إس- 400" الروسية التي اشترتها تركيا لتلبية حاجتها للدفاع الجوي الصاروخي".

من جانبه أعلن المتحدث باسم المجمع العسكري الروسي، أن أنظمة الدفاع الصاروخية "إس 400" الروسية التي تم توريدها وتسليمها إلى تركيا ستباشر العمل بعد تجميعها بالكامل.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان "سيتم تسليم بقية مكونات المنظومة إلى تركيا وفقًا لأحكام العقد المبرم مع الجانب التركي وفي غضون الحدود الزمنية المتفق عليها بين الطرفين".

وتصر أنقرة على حقها في الحصول على الصواريخ الروسية، بينما تعارض واشنطن تلك الصفقة، وتحاول الضغط على الحكومة التركية من أجل التراجع عنها.

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" وقف تدريب الطيارين الأتراك على مقاتلات إف-35 في قاعدة جوية أمريكية بولاية أريزونا، وأمهلت أنقرة حتى يوم 31 يوليو/ تموز الجاري، للتراجع عن شراء نظام صواريخ "إس 400" من روسيا.