ولاية لويزيانا الأمريكية تتأهب لأمطار وفيضانات مع اقتراب العاصفة باري

وتنذر العاصفة بهطول أمطار غزيرة وحدوث فيضانات في مدينة نيو أوليانز، وفقا لـ"رويترز".
وأعلن الرئيس دونالد ترامب حالة الطوارئ في لويزيانا، وجرى تقليص إنتاج النفط بالمنطقة إلى النصف حيث أخلت شركات الطاقة منشأتها البحرية.
وبلغت سرعة رياح العاصفة 85 كم في الساعة صباح الجمعة وما زالت على بعد 155 كم جنوب غربي مصب نهر ميسيسبي.
وقال المركز الوطني للأعاصير إنه من المرجح أن تصل العاصفة إلى مستوى الإعصار برياح تبلغ سرعتها 119 كم على الأقل عند وصولها لليابسة في وقت متأخر من اليوم الجمعة أو صباح السبت لكن المسؤولين يحذرون من أن الأمطار الغزيرة هي الخطر الأكبر.
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