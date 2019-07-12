ولاية لويزيانا الأمريكية تتأهب لأمطار وفيضانات مع اقتراب العاصفة باري

استقبلت ولاية لويزيانا الأمريكية الموجة الأولى من رياح العاصفة المدارية "باري" في وقت مبكر اليوم الجمعة إذ يتوقع أن تصبح العاصفة أول إعصار في المحيط الأطلسي العام الجاري.

وتنذر العاصفة بهطول أمطار غزيرة وحدوث فيضانات في مدينة نيو أوليانز، وفقا لـ"رويترز".



وقال مسؤولون، إنه من المتوقع أن تكون العاصفة مصحوبة بأمطار غزيرة يصل منسوبها إلى 64 سنتيمترا في مناطق منعزلة، قد تسبب فيضانات خطيرة على امتداد نهر ميسيسبي الذي تفيض مياهه منذ شهور.

وأعلن الرئيس دونالد ترامب حالة الطوارئ في لويزيانا، وجرى تقليص إنتاج النفط بالمنطقة إلى النصف حيث أخلت شركات الطاقة منشأتها البحرية.

وبلغت سرعة رياح العاصفة 85 كم في الساعة صباح الجمعة وما زالت على بعد 155 كم جنوب غربي مصب نهر ميسيسبي.

وقال المركز الوطني للأعاصير إنه من المرجح أن تصل العاصفة إلى مستوى الإعصار برياح تبلغ سرعتها 119 كم على الأقل عند وصولها لليابسة في وقت متأخر من اليوم الجمعة أو صباح السبت لكن المسؤولين يحذرون من أن الأمطار الغزيرة هي الخطر الأكبر.