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    الحرس الثوري الإيراني، إيران 3 فبراير 2019

    الحرس الثوري يكشف مفاجأة بشأن السلاح الذي قصف به كردستان

    © AP Photo / Vahid Salemi
    العالم
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    كشف الحرس الثوري الإيراني، مفاجأة بشأن السلاح الذي قصف به كردستان على الحدود العراقية.

    دشن الحرس الثوري، سلاحا جديدا، هو المدفعية الموجهة بالليزر، وهي التي استخدمها في المناطق الحدودية مع كردستان العراق، حسب وكالة أنباء "فارس".

    وعرض الحرس الثوري الإيراني، عددا من الصور حول العملية التي تم خلالها استهداف مقرات إرهابيين في المناطق الحدودية.

    واعتبر الحرس الثوري أن الأمر إنجاز دفاعي جديد للبلاد دخل خدمة السلاح الثوري.

    وقال قادة في الجيش والحرس الثوري الإيراني عن "القصف المدفعي باستخدام القذائف الموجهة في مختلف تدريبات الجيش والحرس الثوري".

    وصرح قائد القوة البرية في الحرس الثوري الإيراني العميد محمد باكبور، في ملتقى الذخيرة المتفوقة للقوة: إن استراتيجيتنا تقوم على إطلاق كل قنبلة أو صاروخ على هدف ما، واليوم نرى أن قذائفنا يتم توجيهها بالليزر وباتت دقيقة للغاية.

    وأعلن الحرس الثوري الإيراني قصف مواقع يقول إنها تابعة لـ"جماعات إرهابية" على الحدود مع إقليم كردستان العراق بالصواريخ والمدفعية.

    وقال الحرس الثوري الإيراني في بيان نقلته وكالة "فارس" الإيرانية، اليوم الجمعة "قصفنا مراكز التنظيمات الإرهابية الموجودة على حدود إقليم كردستان العراق بالصواريخ والمدفعية".

    الحرس الثوري الإيراني - إيران 25 أبريل/ نيسان 2010
    © AP Photo / Fars News Agency/Mehdi Marziad
    الحرس الثوري يقصف مواقع على حدود كردستان
    وأضاف البيان "تم قتل وجرح عدد كبير من الإرهابيين بهذه العملية التي جاءت ردا على استشهاد 3 من عناصر الحرس الثوري قبل أيام في مدينة بيرانشهر قرب الحدود العراقية".

    وأوضح البيان أن "العملية الصاروخية والمدفعية للحرس الثوري الإيراني طالت مناطق داخل إقليم كردستان العراق، وجاءت بعد عدة تحذيرات إيرانية لسلطات إقليم كردستان بضرورة منع نشاط التنظيمات الإرهابية ضد الجمهورية الإسلامية".

    وكانت العلاقات العامة للقوة البرية للحرس الثوري، كشفت في بيان أمس الخميس، تفاصيل تفكيك خلية إرهابية في منطقة جوانرود بمحافظة كرمانشاه غربي إيران ومقتل خمسة إرهابيين خلال هذه العملية. وكشفت إدارة العلاقات العامة بالمقر في بيان تابعته "فارس" تفاصيل عن اشتباك كوادر مقر "النجف الأشرف" مع مجموعة إرهابية مرتبطة في المنطقة العامة في جوانرود بمحافظة كرمانشاه التي قادت إلى القضاء على المجموعة الإرهابية.

    وجاء في البيان أن مجموعة إرهابية مرتبطة بالاستكبار العالمي حاولت التسلل إلى البلاد عبر الحدود الغربية، بغية تنفيذ أعمال إرهابية تخريبية قبل أن تقع في كمين للمقاتلين الغيارى لمقر "النجف الأشرف" في المنطقة العامة لجوانرود ويتم القضاء عليها بشكل كامل.

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