أول امرأة برتبة جنرال في الجيش الإسباني

مدريد – سبوتنيك. وقالت سيلا، خلال مؤتمر صحفي، اليوم:
وجدير بالذكر، بأن باتريشيا أورتيغا، البالغة من العمر 56 عامًا، أول امرأة تمكنت سابقًا من الحصول على رتبة مقدم وعقيد في القوات البرية. ودخلت أورتيغا الأكاديمية العسكرية في سرقسطة في عام 1988، عندما بدأت النساء بالالتحاق بالمدارس العسكرية لأول مرة.
ولدت أورتيغا في مدريد في عائلة عسكرية. قبل دخول الأكاديمية العسكرية، درست في جامعة البوليتكنيك في مدريد وحصلت على شهادة في الهندسة الزراعية.
وفي الوقت الحالي، 12.7 بالمئة من الجيش في الجيش الإسباني هم نساء ، ما يقرب من 15 ألف شخص.
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