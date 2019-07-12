أول امرأة برتبة جنرال في الجيش الإسباني

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم الحكومة الإسبانية، وزيرة التعليم، إيزابيل سيلا، اليوم الجمعة، أنه تم تعيين جنرال في القوات المسلحة الإسبانية، امرأة، لأول مرة.

مدريد – سبوتنيك. وقالت سيلا، خلال مؤتمر صحفي، اليوم:

"كانت هناك أخبار سارة في مجلس الوزراء هي: ترقية أول امرأة إلى رتبة جنرال. هذا عن باتريشيا أورتيغا غارسيا، تمت ترقيتها إلى رتبة عميد بسلاح الهندسة العسكرية للقوات البرية. مرت أكثر من 30 عامًا منذ التحاق النساء بالجيش ، وكانت باتريشيا أورتيغا تتطلع للوصول إلى رتبة جنرال ".

وجدير بالذكر، بأن باتريشيا أورتيغا، البالغة من العمر 56 عامًا، أول امرأة تمكنت سابقًا من الحصول على رتبة مقدم وعقيد في القوات البرية. ودخلت أورتيغا الأكاديمية العسكرية في سرقسطة في عام 1988، عندما بدأت النساء بالالتحاق بالمدارس العسكرية لأول مرة.

ولدت أورتيغا في مدريد في عائلة عسكرية. قبل دخول الأكاديمية العسكرية، درست في جامعة البوليتكنيك في مدريد وحصلت على شهادة في الهندسة الزراعية.

وفي الوقت الحالي، 12.7 بالمئة من الجيش في الجيش الإسباني هم نساء ، ما يقرب من 15 ألف شخص.