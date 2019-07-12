الدفاع التركية: أنقرة ستنظر بعرض واشنطن حول شراء صواريخ "باتريوت"

ناقش وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، خلال مكالمة هاتفية مع القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، مسألة توريد منظومة "إس-400" الروسية إلى أنقرة.

أنقرة — سبوتنيك. وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان: إن "أكار، أخبر نظيره الأمريكي أن تركيا لا تزال تحت تهديد جوي خطير، وأن شراء أنظمة الدفاع الجوي "إس-400" ليس تفضيلي، بل ضرورة.

وأضاف أكار،

"بالإضافة إلى ذلك، لا تزال تركيا تنظر عرض الجانب الأمريكي لشراء أنظمة الدفاع الجوي (باتريوت)".

هذا واقترحت الولايات المتحدة على تركيا شراء منظومة "باتريوت" كبديل للمنظومة الروسية "إس-400".

وأشار وزير الدفاع التركي، أن شراء "إس-400" لا يعني تغييراً في الموقف الاستراتيجي للبلاد.

يتبع…