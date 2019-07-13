غوتيريش يدين الهجوم الإرهابي في الصومال

أدان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، اليوم السبت الهجوم الإرهابي الذي استهدف فندقا بمدينة كسمايو الصومالية.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، في بيان :" إن الأمين العام يدين الهجوم الإرهاب الذي وقع يوم12 تموز/ يوليو بمدينة كيسمايو الساحلية في الصومال".

ووفقا له ، أعرب الأمين العام عن تعازيه لأسر الضحايا ، فضلا عن تمنياته الشفاء العاجل للجرحى. وأضاف البيان أن "الأمين العام أكد من جديد دعمه وتضامن الأمم المتحدة مع شعب الصومال في سعيه لتحقيق مستقبل سلمي" .

هذا وفي وقت سابق أعلنت وسائل إعلام صومالية عن انفجار اعقبه أطلاق نار استهدف، فندقاً بمدينة كسمايو، جنوبي الصومال.

ووفقا لوسائل الإعلام قتل ما لا يقل عن عشرة أشخاص جراء الهجوم الإرهابي و أصيب 50 آخرون بجروح.

وأعلنت حركة الشباب الصومالية الإرهابية مسؤوليتها عن الهجوم الذي قالت إن انتحاريا نفذه قبل أن يقتحم أفرادها الفندق. وتحاول الحركة الإطاحة بالحكومة المركزية في الصومال.