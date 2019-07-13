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08:38 13 يوليو/ تموز 2019
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    الرئيس البرازيلي، جايير بولسونارو

    رئيس البرازيل: ترشيح ابني سفيرا في الولايات المتحدة ليس محسوبية

    © AP Photo / Leo Correa
    العالم
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    قال الرئيس البرازيلي، جايير بولسونارو، إن ترشيح ابنه إدواردو سفيرا لبلاده في الولايات المتحدة الأمريكية ليس من قبيل المحسوبية وإنه لم يكن سيرشحه إذا كان هذا هو الحال.

    ونقلت وكالة "رويترز" عن بولسانارو قوله "بعض الناس يقول إنها محسوبية ولكن هذا أمر تقرره المحكمة العليا. إنها ليست محسوبية لن أفعل ذلك مطلقا".

    ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان
    © Photo / POOL
    نجل الرئيس البرازيلي: محمد بن سلمان "ديناميكي"
    وأظهرت تحقيقات مبدئية لدراسة قانونية داخلية أجراها مكتب الرئيس أن تعيينات المناصب العليا مثل منصب السفير لا تمثل محسوبية.

    وكان بولسانارو قد ذكر، في وقت سابق، إنه يفكر في ترشيح ابنه وهو عضو في الكونغرس عن ريو دي جانيرو لهذا المنصب.

    وقال إدواردو(35 عاما) إنه سيقبل هذا المنصب إذا عرض عليه.

    وحظرت المحكمة العليا المحسوبية أو محاباة الأقارب في 2008. ولكن هيئة بالمحكمة العليا قضت العام الماضي إن هذا الحكم لا يسري على التعيينات السياسية.

    وقال بولسانارو "الأمر لا يتعلق بي إنه يرجع إلى ابني ليقبله ثم يخضع بعد ذلك لموافقة مجلس الشيوخ. من تريدون أن أضعه في هذا المنصب؟ سيلسو أموريم؟" مشيرا إلى السياسي المخضرم الذي شغل مناصب في حكومات الرؤساء السابقين إيتامار فرانكو ولويس ايناسيو لولا دا سيلفا وديلما روسيف.

    ولا بد وأن توافق لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ على ترشيح ادواردو لهذا المنصب قبل إحالته إلى مجلس الشيوخ بكامل أعضائه للتصديق عليه.

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    أخبار البرازيل, جايير بولسونارو, الولايات المتحدة الأمريكية, البرازيل
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