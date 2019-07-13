مقتل عسكري أمريكي بالخدمة في أفغانستان

أعلنت مهمة الدعم الحازم التي يقودها حلف شمال الأطلسي، في بيان اليوم السبت، مقتل جندي أمريكي في أفغانستان.

ولم تذكر المهمة أي تفاصيل وحجبت اسم الجندي لحين إبلاغ أقاربه.

قالت مهمة الدعم الحازم قد أعلنت، في يونيو/ حزيران الماضي، مقتل جنديين أمريكيين أفغانستان.

وهناك نحو 20 ألف جندي أجنبي في أفغانستان ومعظمهم أمريكيون في إطار مهمة لحلف شمال الأطلسي تقودها الولايات المتحدة لتدريب ومساعدة القوات الأفغانية وتقديم المشورة لها. وتقوم بعض القوات الأمريكية بعمليات لمكافحة الإرهاب.

وقالت الأمم المتحدة في بيان في فبراير/ شباط إن عددا قياسيا من المدنيين الأفغان، وهو 3804 مدنيين، قتلوا العام الماضي بسبب تكثيف الضربات الجوية للقوات بقيادة الولايات المتحدة وتنفيذ المزيد من الهجمات الانتحارية.