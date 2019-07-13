الدفعة الثانية من مكونات منظومة إس 400 الروسية تصل تركيا

سلمت طائرة روسية، اليوم السبت، الدفعة الثانية من مكونات نظام الدفاع الجوي الروسي إس 400 إلى قاعدة جوية تركية.

أنقرة- سبوتنيك وأظهرت قناة "إن تي في" أن الطائرة شوهدت وهي تهبط في قاعدة "مورتد" الجوية، الواقعة على بعد حوالي 20 ميلا إلى الشمال الغربي من العاصمة التركية.

وكانت وزارة الدفاع التركية قد أعلنت، أمس الجمعة، البدء بنقل أول مجموعة من أجزاء منظومة الدفاع الروسية إس 400 إلى القاعدة العسكرية الجوية في أنقرة.

وذكرت وزارة الدفاع "بدأ اليوم الجمعة نقل أول مجموعة من أجزاء منظومة الدفاع الجوية إس 400 الروسية التي اشترتها تركيا لتلبية حاجتها للدفاع الجوي الصاروخي".

وأضاف البيان أن "المجموعة الأولى من أجزاء منظومة إس 400 يجري نقلها إلى قاعدة مرتد الجوية في العاصمة التركية أنقرة".

وعارضت واشنطن تلك الصفقة وحاولت الضغط على الحكومة التركية من أجل التراجع عنها، في حين أصرت أنقرة على حقها في الحصول على الصواريخ الروسية.

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" وقف تدريب الطيارين الأتراك على مقاتلات إف-35 في قاعدة جوية أمريكية بولاية أريزونا، وأمهلت أنقرة حتى يوم 31 يوليو/ تموز الجاري، للتراجع عن شراء نظام صواريخ "إس 400" من روسيا.