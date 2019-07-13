ماي تعترف بفشلها خلال شغلها منصب رئيسة وزراء بريطانيا

صرحت رئيس وزراء السابقة تيريزا ماي خلال مقابلة أخيرة في مقر الإقامة الرسمية ومكتب رئيس وزراء بريطانيا، أنها تشعر بالفشل لعدم قدرتها على إخراج بريطانيا من أوروبا.

واضطرت ماي تقديم الاستقالة بسبب عدم قدرتها على إخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في المواعيد المحددة، بحسب صحيفة "إكسبرس".

وقالت ماي خلال إجابتها عن سؤال حول بريكست، "قللت من شأن عدم رغبة بعض أجزاء البرلمان في التسوية".

وشددت على أن يفهم كل من بوريس جونسون وجيريمي هانت (المرشحون لرئاسة الوزراء) "المسؤولية التي تجلبها هذه الوظيفة" وفي الوقت نفسه ترفض دعم أي من المرشحين.

وأضافت: أشعر بالفخر لشغل المنصب وبخيبة الأمل لعدم قدرتي على إنجاز كل ما أردت إنجازه، كما اعترفت بفشلها في الحصول على دعم العموم لصفقتها في خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وكانت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، قد أعلنت، يوم 24 مايو/أيار، عن استقالتها من منصبها كزعيمة لحزب المحافظين في بريطانيا.