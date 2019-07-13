مناورات روسية تضع استمرار أوكرانيا موضع الشك

أجرت وحدات من قوات المظلات والطيران العسكري الروسي تدريباتها المشتركة في شبه جزيرة القرم في 11 يوليو/تموز.

وشارك فيها أكثر من 2400 جندي وضابط. وتضمنت فعالياتها هبوطهم المظلي من أكثر من 40 طائرة من طراز "إيل-76" حلقت على ارتفاع بين 600 و900 متر.

ولأن القرم خرجت في عام 2014 من التبعية الإدارية لأوكرانيا واستعادت وضعها كأحد أقاليم روسيا فإن كل ما يجري فيها يسترعي اهتمام قادة جمهورية أوكرانيا ممن يقفون موقف العداء حيال روسيا. واعتبر إيغور سميشكو الرئيس السابق لمجلس الأمن الأوكراني، أن تدريبات الجنود المظليين الروس في القرم تمثل ردا على مشاركة أوكرانيا في مناورات الناتو "سي بريز 2019".

وكشف الجنرال الأوكراني أن القيادة الأوكرانية الحالية تفكر في محاربة روسيا، في حين قال على شبكة التلفزيون الأوكراني إن الجيش الأوكراني غير قادر على محاربة روسيا في الوقت الراهن. وأضاف متسائلا:

كم من الوقت يمكن أن يستمر وجودنا في العالم؟.