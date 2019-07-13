بنما تتخذ إجراءات بحق ناقلاتها لإنقاذ نفسها من العقوبات الأمريكية

أعلنت مصادر إعلامية أن رئيس بنما السابق كارلوس فاريلا أعطى أمرا بحذف عشرات الناقلات البحرية من سجلات البلاد وذلك بسبب انتهاكها العقوبات والقوانين الدولية.

وذكرت وكالة "رويترز" أن فرض الولايات المتحدة الأمريكية لسياسة العقوبات على إيران جعل بنما تفكر بإجراءات حذرة بشأن السفن التي تمتلكها في البحر والتي تعمل بنقل النفط من إيران إلى سوريا، لذلك تقوم الدولة بحذفها من سجلات البلاد لعدم فرض العقوبات عليها.

وكشف المصدران للوكالة أن معظم تلك السفن كان مملوكة لشركات تديرها الدولة في إيران، لكنها شملت أيضا سفنا على صلة بتسليم النفط لسوريا.

وكانت حكومة جبل طارق أعلنت، الأسبوع الماضي، أنها احتجزت الناقلة للاشتباه في أنها تحمل نفطا خاما إلى سوريا في عملية ذكر مصدر قانوني أنها قد تكون أول اعتراض من نوعه بموجب عقوبات يفرضها الاتحاد الأوروبي.