العالم لا يتخلى عن استخدام الطائرة الروسية العملاقة

ناشدت السلطات الأوكرانية دول العالم قبل أسابيع منع التعامل مع شركات الطيران الروسية التي تستخدم طائرات النقل "أن-124".

وليس هذا فقط، بل طالبت السلطات الأوكرانية باحتجاز الطائرات الروسية من هذا الطراز عندما تهبط في المطارات الدولية.

وتدعي السلطات الأوكرانية ملكية جميع الطائرات من طراز "أن-124" بذريعة أن مكتب تصميم هذه الطائرات يقع في العاصمة الأوكرانية كييف.

إلا أن مناشدة السلطات الأوكرانية، وهي مناشدة غير شرعية، لم تجد آذانا صاغية حتى في واشنطن التي ترعى نظام الحكم في أوكرانيا اليوم. ولذلك تواصل طائرات "أن-124" الروسية رحلاتها فوق الولايات المتحدة وغيرها من الدول

وعن أسباب عدم تجاوب الدول مع مطلب نظام الحكم الأوكراني يقول الخبراء إن السبب الرئيسي عدم وجود البديل لهذه الطائرة العملاقة.