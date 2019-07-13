ترامب يعلن موت أرنولد شوارزنيغر

وأعلن الصحفي، هانتر ووكر، الذي حضر اجتماعا في البيت الأبيض عبر صفحته على "تويتر"، حيث نقل كلام ترامب قائلا "أرنولد شوارزنيغر … هل تعرفون ماذا؟ لقد مات… كنت حاضرا أثناء ذلك".

وفي المقابل، قام الممثل الهوليودي الشهير بالرد على إدعاءات ترامب في 12 يوليو، حيث قام بنفسه بالتعليق على تغريدة الصحفي.

ورد شوارزنيغر على ترامب قائلا "مازلت هنا. هل تريد أن نقارن حساباتنا الضريبية؟".

وفي وقت لاحق، أعلن الصحفي ووكر أن "إعلان ترامب" كان جزءا من كلام مطول. وأن ترامب تحدث عن برنامج "The Apprentice" والذي تم عرضه في الفترة 2004-2017، حيث كان ترامب هو المنتج. وقد تمت دعوة شوارزنيغر للمشاركة فيه كمقدم، لكن الممثل رفض، مشيرا إلى تقييمات منخفضة.