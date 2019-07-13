بالصور... إصابة 25 شخصا في زلزال شدته 5.5 درجة بالفلبين

قالت السلطات الفلبينية إن زلزالا شدته 5.5 درجة هز شمال جزيرة مينداناو بجنوب الفلبين، في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت، مما أسفر عن إصابة 25 شخصا وإلحاق أضرار بعدد من المنازل والمباني وبالبنية التحتية.

وقال معهد علم البراكين والزلازل في الفلبين إن الزلزال، الذي قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية في وقت سابق إن شدته 5.8 درجة، وقع الساعة 4:42 صباحا بالتوقيت المحلي وكان مركزه في كاراسكال بمنطقة سيرجاو ديل سور.

ولم يصدر مركز التحذير من أمواج المد البحري في المحيط الهادي، الذي يتخذ من هاواي مقرا، تحذيرا من احتمال حدوث أمواج عاتية عقب الزلزال.

Napinsala rin ang ilang bahagi ng public market sa Carmen, Surigao del Sur | Kuha ni Ronel Crizaldo (@boymac5) #LindolPH pic.twitter.com/OgLQXuoDy5 — ABS-CBN News (@ABSCBNNews) July 13, 2019

وقال مسؤولو الطوارئ في الفلبين إن 25 شخصا أصيبوا بجروح طفيفة وتلقوا العلاج في مستشفى ببلدة مدريد.

وأضاف المسؤولون أن الزلزال أدى لانهيار سقف كنيسة وألحق أضرارا بسيطة بعدد من المنازل ومبنى حكومي وسوق عامة. وظهرت شقوق في أحد الجسور لكن لا يزال بالإمكان عبوره.

TINGNAN: Nasira ang isang simbahan sa Carmen, Surigao del Sur dahil sa nangyaring lindol Sabado ng umaga. | Kuha ni Ronel Crizaldo (@boymac5) #LindolPH pic.twitter.com/kuf3hB9qVP — ABS-CBN News (@ABSCBNNews) July 13, 2019

والفلبين عرضة للكوارث الطبيعية نظرا لوقوعها على (حلقة النار) بالمحيط الهادي التي تكثر بها الزلازل، وهي عبارة عن مجموعة من البراكين وخطوط الصدع الممتدة على شكل حدوة حصان تحيط بأطراف المحيط.

كما يجتاحها 20 إعصارا في المتوسط سنويا تصحبها أمطار غزيرة تسبب انهيارات أرضية مميتة.