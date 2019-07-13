سفير تركيا: شراء "إس 400" ليس اختيارا بين أمريكا أو الناتو أو روسيا

رد سفير تركيا لدى واشنطن سردار قليج، على تصريحات رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، الديمقراطي إليوت إنجل، والعضو الجمهوري مايكل ماكول، حول شراء تركيا منظومة "إس 400" الروسية للدفاع الجوي.

ونشر النواب على موقع لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس تصريحات إنجل وماكول، التي انتقدا فيها شراء تركيا للمنظومة الروسية.

وردا على هذه الانتقادات، أكد السفير التركي أن أنقرة اتخذت قرارا تقنيا واقتصاديا من أجل نظام الدفاع الجوي الذي تحتاجه على وجه السرعة.

وقال إن "هذا الأمر ليس له علاقة بوجهة نظرنا الاستراتيجية أبدا، وليس اختيارا بين الولايات المتحدة أو الناتو أو روسيا بأي شكل من الأشكال".

ووصف تصور لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الأمريكي، والموقف الذي يعكسه، بأنهما "خاطئان ومضللان".

وسلمت طائرة روسية، اليوم السبت، الدفعة الثانية من مكونات نظام الدفاع الجوي الروسي إس 400 إلى قاعدة جوية تركية.

كما أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" وقف تدريب الطيارين الأتراك على مقاتلات إف-35 في قاعدة جوية أمريكية بولاية أريزونا، وأمهلت أنقرة حتى يوم 31 يوليو/ تموز الجاري، للتراجع عن شراء نظام صواريخ "إس 400" من روسيا.