أغلبية الألمان يؤيدون خصوصية صحة ميركل

أكد غالبية الألمان في استطلاع أن الحالة الصحية للمستشارة الألمانية انجيلا ميركل شأن شخصي لا يجب عليها الإفصاح عنه علنيا.

وأظهرت نتائج الاستطلاع أن 59 في المئة من السكان أعربوا عن معارضتهم لمطالبة ميركل بإعطاء معلومات مفصلة أمام العلن عن حالتها الصحية بعد إصاباتها بنوبات الارتجاف في أكثر من مناسبة.

فيما طالب 34 في المئة من المصوتين من المستشارة بالإفصاح عن سبب تعرضها لتلك النوبات ، بنما لم يحدد 7 في المئة موقفهم من الأمر.

أجرى الاستطلاع معهد "سيفي" لقياس مؤشرات الرأي. وشمل الاستطلاع نحو 5 شخص، بتكليف من صحيفة "أوغسبورغر ألغماينه" الألمانية.

في غضون ذلك، تحدث خبران أن حالات الارتجاف أدخلت الجدل بين أعضاء الحزب بشأن إمكانية تخليها عن السلطة قبل الموعد المقرر في 2021.

يذكر أن ميركل عانت من عدة نوبات ارتجاف علانية خلال استقبالها رؤساء حكومات على مدار الأسابيع الماضية. وكانت تظهر هذه النوبات خلال وقوفها تحية للسلام الوطني. وكانت آخر نوبة ارتجاف للمستشارة يوم الأربعاء الماضي، أثناء استقبالها رئيس الوزراء الفنلندي ،أنتي رينه، بمراسم عسكرية.