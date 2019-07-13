هجوم مسلح على فندق في أفغانستان يخلف قتلى بينهم رجال أمن

قٌتل 3 من رجال الأمن وأصيب 18 آخرين على الأقل، إثر هجوم شنه مسلحون على فندق في مدينة قلعة ناو، مركز ولاية بادغيس، شمال غرب أفغانستان، اليوم السبت.

كابول — سبوتنيك. وقال مدير صحة ولاية بادغيس عبد اللطيف روستايي لوكالة "سبوتنك" إنه "حتى الآن لدينا 3 قتلى و 18 جريحا جراء هجوم اليوم"، موضحا أن "القتلى من رجال الأمن، والجرحى هم 12 رجل أمن و 6 مدنيين. اثنان من المصابين يعانون من جراح بليغة".

وما زالت الاشتباكات بين المسلحين والقوات الأمنية مستمرة.

وكان المتحدث باسم الداخلية الأفغانية أعلن أن مجموعة مسلحين اقتحموا فندقا في مدينة قلعة ناو، شمال غرب أفغانستان، وأطلقوا النيران على المدنيين، مشيرا إلى أن قوات الأمن تطوق المكان

وقال المتحدث، نصرة رحيمي، في بيان إن "مجموعة انتحاريين يقتحمون فندقا ويطلقون النيران على المدنيين بمدينة قلعة ناو شمال غرب أفغانستان، والأمن يطوق المكان".

ولم يذكر أي معلومات بعد عن سقوط أي ضحايا.

وكانت منظمة الأمم المتحدة أعلنت في وقت سابق، عن تسجيل رقم قياسي من الضحايا المدنيين في أفغانستان خلال العام 2018 بارتفاع نسبته 11 بالمئة عن العام 2017.