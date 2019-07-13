وزير خارجية إيران يزور عدة دول في أمريكا اللاتينية تشمل فنزويلا

يبدأ وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، قريبا جولة خارجية لزيارة عدد من دول أمريكا اللاتينية بينها فنزويلا، عقب الانتهاء من اجتماع في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.

طهران - سبوتنيك. قال بيان للخارجية الإيرانية، اليوم السبت 13 يوليو / تموز: "سافر وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إلى نيويورك بالولايات المتحدة للمشاركة في الاجتماع السنوي للمجلس الاقتصادي - الاجتماعي للمسؤولين رفيعي المستوى في الأمم المتحدة".

وتابع البيان: "عقب حضوره الاجتماع في نيويورك، يزور وزير الخارجية الإيراني العاصمة الفنزويلية كراكاس للقاء المسؤولين في هذا البلد، كما يشارك في الاجتماع الوزاري لحركة عدم الانحياز".

وأضاف: "بعد فنزويلا، يزور ظريف نيكاراغوا وبوليفيا للقاء المسؤولين هناك"، بينما لم يحدد البيان جدولا زمنيا لتلك الزيارات.

واتخذت طهران موقفا مؤيدا للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في مواجهة الضغوط الأمريكية لحمله على ترك منصبه.

واعترفت عدة دول غربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة، برئيس البرلمان الفنزويلي المعارض، خوان غوايدو، رئيسا انتقاليا للبلاد، حيث نصب نفسه يوم 23 يناير / كانون الثاني الماضي، ورفضت الاعتراف بشرعية مادورو، الذي فاز بانتخابات الرئاسة للعام الماضي.

وتأتي تلك الجولة في ضوء تصاعد التوترات بين طهران وواشنطن على خلفية انسحاب الأخيرة من الاتفاق الدولي للعام 2015 حول البرنامج النووي لإيران، وإعادة العمل بالعقوبات الاقتصادية على الجمهورية الإسلامية، مما دفع الأخيرة لإعلان تخفيض التزاماتها ضمن الاتفاق، وخاصة فيما يتعلق بوضح حد لتخصيب اليورانيوم.