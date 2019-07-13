لندن لطهران: سنفرج عن ناقلة النفط الإيرانية إذا ضمنا أنها لن تتوجه إلى سوريا

وقال وزير الخارجية البريطاني، جيريمي هانت، عبر (تويتر)، إنه تحدث لنظيره الإيراني، محمد جواد ظريف في محادثة وصفها بالـ"بناءة".
وكتب هانت في تغريدته، "لقد طمأنته أن اهتمامنا كان حول وجهة السفينة "غريس 1"، وليس مصدر النفط الذي تحمله"، مؤكدا أن "المملكة المتحدة ستسهل الإفراج عن الناقلة إذا ما حصلت على ضمانات بأنها لن تتجه لسوريا، وذلك بعد استيفاء الإجراءات القضائية بمحاكم جبل طارق".
شرطة #جبل_طارق تُعلن الإفراج عن أفراد طاقم ناقلة #النفط الإيرانيّة pic.twitter.com/Gwyrvn9t0T— Akhbar | أخبار الآن (@akhbar) July 13, 2019
وكشف هانت أن ظريف أكد له "رغبة إيران في حل المسألة وأنها لا تسعى للتصعيد".
وقال هانت إن ظريف أبلغه "حرص إيران على حل أزمة الناقلة التي احتجزت بجبل طارق وعدم التصعيد".
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)