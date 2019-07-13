إيطاليا... العثور على زجاجة رمتها سيدة تخليدا لابنتها المتوفاة في هجوم مانشستر

تم العثور على زجاجة في شاطئ بمدينة، مورسيانو دي ليوكا، جنوب إيطاليا، رمتها سيدة في ساحل مانشستر تخليدا لابنتها التي توفيت في تفجير مانشستر سنة 2017

استعاد القارورة عمدة بلدة بلدية، موسيانو دوي ليوكا، بداية الأسبوع، والذي يعمل حاليا على البحث عن والدة صاحبة الزجاجة ودعوتها إلى المدينة من أجل استلامها. حسب صحيفة كورييري ديلا سيرا

وتحمل الزجاجة التي أُلقيت في البحر والمختومة بغطاء من الشمع ملصقا يحمل صورة لفتاة مبتسمة تعلوها عبارة "إلى الذاكرة المحببة سوريل ليكزوفسكي، 5 فبراير 2003 — 22 مايو 2017"، بالإضافة إلى نص يحمل عبارات مؤثرة للأم "في الفترة التي توفيتي فيها، انقسم قلبي إلى شقين، أحد الجانبين مليء بالألم والآخر مات معك… غالبا ما استيقظ في الليل عندما يكون العالم نائما وأنا أمشي في الشوارع مع الذكريات والدموع على خدي… تذكرك سهل أنا أفعل ذلك كل يوم، لكن غيابك هو ألم في قلبي لا يفارقني أبدا"..

كما تحتوي أيضا على سوار بنفسجي منقوش باسم الفتاة المراهقة التي عاشت في ضواحي، ليدز، شمال إنجلترا.

يذكر أن مدينة مانشستر الإنجليزية عرفت في الـ 22 من آيار/مايو 2017 تفجيرا انتحاريا خارج قاعلة للحفلات، أسفر عن مقتل 22 شخصا بينهم أطفال وعشرات الجرحى.