بالفيديو... إعصار "باري" يضرب شواطئ لويزيانا الأمريكية

أعلن المركز القومي الأمريكي لتتبع الأعاصير، اليوم السبت، عن ضرب إعصار "باري" ساحل ولاية لويزيانا الأمريكية.

ووفقا لموقع خدمة الأرصاد الجوية، فإن إعصار "باري" قد وصل إلى شواطئ لويزيانا. وهناك تحذيرات من أن الإعصار يشكل تهديدا على حياة الأشخاص المقيمين بالقرب من الساحل، ومن المتوقع حدوث فيضانات.

بعد أن وصل إعصار "باري" إلى الشاطئ، انخفضت فئته مرة أخرى إلى عاصفة مدارية.

У берегов США шторм «Барри» усилился до урагана pic.twitter.com/ifp7B0JfXr — Светлана Цапакинa (@a16080368) July 13, 2019

في وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حالة الطوارئ في لويزيانا عشية عاصفة مدارية.