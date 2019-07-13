بالفيديو... إعصار "باري" يضرب شواطئ لويزيانا الأمريكية

ووفقا لموقع خدمة الأرصاد الجوية، فإن إعصار "باري" قد وصل إلى شواطئ لويزيانا. وهناك تحذيرات من أن الإعصار يشكل تهديدا على حياة الأشخاص المقيمين بالقرب من الساحل، ومن المتوقع حدوث فيضانات.
Water overtopping levee in Plaquemines Parish. @FOX8NOLA pic.twitter.com/aQLZmYgA9P— Rilwan Balogun (@RilwanFox8) July 13, 2019
بعد أن وصل إعصار "باري" إلى الشاطئ، انخفضت فئته مرة أخرى إلى عاصفة مدارية.
У берегов США шторм «Барри» усилился до урагана pic.twitter.com/ifp7B0JfXr— Светлана Цапакинa (@a16080368) July 13, 2019
في وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حالة الطوارئ في لويزيانا عشية عاصفة مدارية.
Тропический шторм Барри в Луизиане сносит всё и вся на своём пути pic.twitter.com/69XEicSwN3— СЭРгей ПушкарЁв (@gay_mgtow) July 13, 2019
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