ظريف لوزير خارجية بريطانيا: إيران ستواصل تصدير نفطها تحت أي ظروف

قالت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان على موقعها الإلكتروني، إن وزير الخارجية محمد جواد ظريف، أبلغ نظيره البريطاني، جيريمي هانت، في اتصال هاتفي، اليوم السبت، بأن إيران ستواصل تصدير نفطها تحت أي ظروف.

وقال "ظريف" أيضا إن على بريطانيا الإفراج سريعا عن ناقلة النفط "غريس 1"، التي احتجزتها قوات مشاة البحرية الملكية البريطانية الأسبوع الماضي قبالة ساحل منطقة جبل طارق بالبحر المتوسط، للاشتباه بانتهاكها العقوبات المفروضة على سوريا، وفقا لرويترز.

وكتب "هانت" عبر حسابه على موقع "تويتر"، أنه أبلغ ظريف بأن بريطانيا ستسهل الإفراج عن الناقلة إذا قدمت طهران ضمانات بأنها لن تتوجه إلى سوريا.

وأكدت لندن، اليوم السبت، استعدادها لإطلاق سراح ناقلة النفط الإيرانية المحتجزة لدى سلطات جبل طارق في مقابل ضمانات إيرانية بأن الناقلة المحملة بالنفط لن تتوجه لسوريا، التي تخضع لعقوبات من الاتحاد الأوروبي تحظر توريد النفط إليها.

وكتب هانت في تغريدته، "لقد طمأنته أن اهتمامنا كان حول وجهة السفينة "غريس 1"، وليس مصدر النفط الذي تحمله"، مؤكدا أن "المملكة المتحدة ستسهل الإفراج عن الناقلة إذا ما حصلت على ضمانات بأنها لن تتجه لسوريا، وذلك بعد استيفاء الإجراءات القضائية بمحاكم جبل طارق".

وكشف هانت أن ظريف أكد له "رغبة إيران في حل المسألة وأنها لا تسعى للتصعيد".

وقال هانت إن ظريف أبلغه "حرص إيران على حل أزمة الناقلة التي احتجزت بجبل طارق وعدم التصعيد".