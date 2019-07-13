وكالة: واشنطن تخطط لفرض عقوبات على أنقرة الأسبوع المقبل بسبب "إس 400"

تخطط الولايات المتحدة الأمريكية لفرض عقوبات على تركيا جراء صفقة شراء منظومة "إس 400" الروسية للدفاع الجوي، التي تسلمت الشحنة الثانية منها، اليوم السبت.

موسكو - سبوتنيك. وقال مصدر لوكالة بلومبرغ، اليوم السبت 13 يوليو / تموز، إن الإدارة الأمريكية تريد الانتظار حتى مرور ذكرى محاولة الانقلاب العسكري في تركيا عام 2016 يوم الاثنين المقبل، لتجنب إثارة المزيد من التكهنات بأن الولايات المتحدة هي المسؤولة عن التمرد".

ولفتت الوكالة إلى أن المصدر أشار إلى أن الرئيس الأمريكي قد قرر بالفعل مجموعة من العقوبات ضد تركيا.

و أعلن الجهاز الفدرالي الروسي للتعاون العسكري التقني، الجمعة، عن بدء إرسال منظومة "إس 400" إلى تركيا، مؤكدا على تنفيذ الصفقة في المواعيد المتفق عليها، بينما وصلت الشحنة الثانية إلى أنقرة، اليوم السبت.

يذكر أن مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ دعت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى فرض عقوبات على تركيا بهذا الصدد، وإخراجها من مشروع مقاتلات "إف 35".

ولوحت واشنطن بوقف إمداد تركيا، حليفتها في حلف شمال الأطلسي "الناتو"، بمقاتلات "إف 35"، إذا لم تتراجع عن صفقة الصواريخ الروسية، وتقول إن الصواريخ الروسية "إس 400"، لا يمكنها التكامل مع المنظومات الدفاعية الغربية.

Trump aides have picked sanctions package to punish Turkey for receiving parts of a Russian missile defense system https://t.co/Ixrha7MorZ — Bloomberg (@business) July 13, 2019

وتؤكد واشنطن أن شراء تركيا للصواريخ الروسية يمثل خطورة كبيرة على المقاتلات الأمريكية، إذا حصلت تركيا على كلاهما.