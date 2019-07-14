أردوغان يشارك في جنازة كاتب صحفي

شارك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في مراسم تشييع جثمان الصحفي والكاتب التركي "محمد شوكت أيكي"، الذي توفي الجمعة عن عمر ناهز 86 عامًا.

وحضر أردوغان صلاة الجنازة إلى جانب وزير المالية براءت آلبيرق ووزير الصناعة والتكنولوجيا مصطفى ورانك، ووزير العدل عبد الحميد غول، ورئيس دائرة الإتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون، بحسب وكالة الأناضول.

وشارك في الجنازة ذاتها كل من فاتح أربكان، رئيس حزب الرفاه الجديد ورئيس مؤسسة نجم الدين أربكان الوقفية، والنائب عن حزب العدالة والتنمية في البرلمان التركي بن علي يلدريم، والأكاديمي التركي أكمل الدين إحسان أوغلو، إضافة إلى بعض نواب البرلمان ورؤساء البلديات وحشد من المواطنين.

وأرسل زعيم حزب الشعب الجمهوري التركي (المعارضة الرئيسية) كمال قليجدار أوغلو، أكليل زهور إلى مراسم الجنازة.

يذكر أن الكاتب والصحفي التركي محمد شوكت أيكي، (من مواليد 7 فبراير/ شباط 1933)، كتب في عدّة صحف تركية نحو 40 عاما ونشرت له عدة مقالات سياسية واجتماعية منذ في سبعينيات القرن الماضي.