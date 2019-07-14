زلزال بقوة 6.9 درجة يهز غرب أستراليا

قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، اليوم الأحد، إن زلزالا بقوة 6.9 درجة هز منتجع بروم الساحلي في غرب أستراليا.

ولم ترد تقارير بعد عن أضرار أو إصابات من الزلزال.

وذكرت الهيئة إن مركزه كان على عمق 33 كيلومترا على بعد نحو 203 كيلومترات من المدينة التي تقع في ولاية أستراليا الغربية.