بالصور...العثور على جسم مشع في منطقة تشرنوبل

عثر على مخلفات شاحنات مشعة يمكن أن تكون خطيرة على الأشخاص الموجودين في المنطقة المنكوبة تشرنوبل في أوكرانيا.

وكتب على صفحة محمية تشرنوبل للإشعاع والمحيط الحيوي في الفيسبوك: "اكتشافات خطيرة على أراضي المحمية". ونشرت الصفحة صورة للشاحنة المنقلبة "زيل".

وكان قد وقع الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، يوم 10 يوليو/ تموز مرسوما بموجبه تصبح المنطقة المنكوبة تشرنوبل منطقة مفتوحة.

وأعلن زيلينسكي أنه يجب على كييف إظهار تشرنوبل للعلماء والسياح من جميع أنحاء العالم.

وأضاف زيلينسكي أنه، في رأيه، يجب أن تكون تشرنوبل مفتوحة وليس فيها أي محظورات للعلماء أو المؤرخين. وسيتم إنشاء ما يسمى الممر الأخضر للسياح في هذه المنطقة.

وتابع زيلينسكي أنه وقع مرسوما ليحول المنطقة المنكوبة سابقا في الوثائق إلى "نقطة لنمو أوكرانيا الجديدة".