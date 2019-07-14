دعوات لإقالة وزير التعليم الإسرائيلي بعد تعليقات حول علاج نفسي للمثليين

أطلقت دعوات لإقالة وزير التعليم الإسرائيلي، رافي بيريتز، بعد حديثه عن إمكانية تحويل ميول المثليين جنسيا من خلال العلاج النفسي، مؤكدا أنه طبق ذلك العلاج على أحد الطلاب

و قال الوزير، في مقابلة على قناة تلفزيونية إسرائيلية في رده على إمكانية معالجة المثليين جنسيا، "أعتقد أن ذلك ممكن، ويمكنني أن أقول لك إن لدي معرفة عميقة بالتعليم وطبقت ذلك أيضا".

وندد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بشدة بتعليقات وزير التعليم، وأشار إلى أن النظام التعليمي في إسرائيل سيواصل تقبل جميع أبناء المجتمع الإسرائيلي كما هم، وبدون اعتبار لتوجههم الجنسي.

وقال نتنياهو في بيان "تعليقات وزير التعليم عن المجتمع المثلي غير مقبولة ولا تعكس الحكومة التي أترأسها".

ولم يتحدث البيان عن أي نية لنتنياهو في إقالة وزير التعليم، كما طالبت به المعارضة الإسرائيلية.

يذكر أن التعليقات التي أدلى بها الوزير والتي أثارت غضب المجتمع الإسرائيلي ليست الأولى، إذ أفادت وسائل إعلامية إسرائيلية في وقت سابق، أن الوزير قال في كلمة خلال جلسة للوزراء "إن زواج اليهود من غير اليهود وانداجهم خصوصا في شمال أمريكا هو هولوكست ثان".