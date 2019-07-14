بالفيديو...ترديد شعارات "السترات الصفراء" قبل بدء عرض عسكري في باريس

قبل دقائق قليلة من بدء العرض العسكري في ذكرى يوم الباستيل، ردد العديد من الناس شعارات "السترات الصفراء" التي تدعو إلى استقالة إيمانويل ماكرون من منصب الرئيس.

وعندما شارك ماكرون في العرض في الشانزليزيه، سمع صوت صفير من الحشد، وفقا لتقارير فرانس إنفو.

في صباح يوم الأحد، أقيم عرض عسكري تقليدي في باريس بمناسبة يوم الباستيل.

وسار 4.3 آلاف جندي عبر الشانزليزيه، وشاركت 196 عربة مصفحة وحلقت 69 طائرة و39 مروحية فوق الشريان الرئيسي للعاصمة الفرنسية.

قبل بدء العرض، تم تقديم عدد من الروبوتات العسكرية وطائرات مسيرة.

كان الموضوع الرئيسي للعرض هو التعاون العسكري لدول الاتحاد الأوروبي، على وجه الخصوص، في إطار مبادرة التدخل الأوروبية، التي أطلقتها ماكرون قبل عام، والتي تنص على إجراءات مشتركة من جانب فرنسا وعشر دول أخرى في حالة الأزمات العسكرية والإنسانية الطارئة. وكان ممثلوهم هم الذين فتحوا العرض العسكري وهم يحملون شعاراتهم العسكرية عبر الشانزليزيه. وكان على المنصة إلى جانب الرئيس الفرنسي قادة الدول الأوروبية، بما في ذلك المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفنلندي سولي نييني. ومثل الناتو الأمين العام ينس ستولتنبرغ. كما وصل رئيس المفوضية الأوروبية ، جان كلود يونكر. ولم تكن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي على المنصة، أرسلت ممثل آخر بدلا عنها.

في يوم الباستيل، ذكّر الرئيس فلاديمير بوتين ماكرون بأهمية العلاقات بين روسيا وفرنسا.