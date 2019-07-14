الصين تحتجز مواطنا كنديا

وأكدت وزارة الخارجية الكندية، في بيان، أن الدبلوماسيين الكنديين قاموا بالتواصل مع المواطن المحتجز، ولم يتم الكشف عن سبب الاحتجاز.

ووفقا لصحيفة "غلوبال نيوز" الكندية اعتقلت الشرطة الصينية في وقت سابق سبعة مدرسين أجانب في جمهورية الصين الشعبية، وكذلك تسعة طلاب أجانب ​​للاشتباه في ارتكابهم جرائم متعلقة بالمخدرات.

وفي 5 يوليو/ تموز الجاري، قال رئيس الوزراء الكندي جوستين ترودو إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ناقش الوضع مع المواطنين الكنديين المحتجزين في الصين مع الرئيس الصيني شي جين بينغ.

ووعد رئيس الوزراء بمواصلة العمل الدؤوب لإطلاق سراح مواطني بلده المحتجزين في الصين.