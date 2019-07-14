روؤساء أوروبيون يشاركون في احتفالات عيد الباستيل

وتضمن العرض العسكري طائرات مسيرة ومركبات صغيرة ذاتية القيادة وجنودا مسلحين ببنادق مضادة للطائرات المسيرة ومشاركة نحو 4300 جندي ومئتي مركبة تقريبا وما يفوق مئة طائرة.

ونقلت وكالة "رويترز" عن ماكرون قوله في رسالته بمناسبة يوم الباستيل للشعب الفرنسي، والتي نشرت قبل العرض، إنه يريد تسليط الضوء على التزام فرنسا الراسخ بالتكامل بين الأمن الفرنسي والأوروبي.

وأضاف: "لم تكن أوروبا الموحدة بتلك الأهمية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. تشكيل دفاع أوروبي… يرتبط بحلف (شمال) الأطلسي… أولوية بالنسبة لفرنسا. وهو محور هذا العرض العسكري".

وتابع قائلا: "التحرك معا وتعزيز قدرتنا على العمل بشكل جماعي هي من التحديات التي تهدف مبادرة التدخل الأوروبية، إضافة لمشروعات أوروبية أساسية أخرى، إلى معالجتها".

ويحيي يوم الباستيل ذكرى اقتحام سجن الباستيل عام 1789 وهو أحد الأحداث الرئيسية في الثورة الفرنسية وأصبح عيدا وطنيا في البلاد.