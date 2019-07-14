بالفيديو... لحظات الهلع في شوارع إندونيسيا بعد الزلزال المدمر

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي لقطات مصورة من زلزال إندونيسيا المدمر، الذي ضرب البلاد اليوم الأحد.

ويظهر أحد المقاطع هروب السكان من المباني، وهم في حالة رعب وهلع، إثر الزلزال الذي ضرب جزيرة هالماهيرا الإندونيسية، وتبلغ قوته 7.3 درجة.

ولم ترد أي أنباء بعد عن سقوط ضحايا أو وقوع أضرار جراء الزلزال.

وتعتبر إندونيسيا من المناطق الأكثر نشاطا زلزاليا في العالم، وتشكل جزءا مما يسمى بحلقة النار في المحيط الهادئ. حيث تقع في هذه المنطقة من العالم الطبقات الأرضيّة الأكثر نشاطا، والتي يتحرك بعضها بسرعة 7 سنتيمترات سنويا.

ووقع عام 2004، قبالة الساحل الغربي لجزيرة سومطرة الإندونيسية، الزلزال الأقوى في العالم خلال النصف قرن الأخير، والذي نجم عنه تسونامي أودى بحياة مئات الآلاف في 12 بلدا من البلدان المطلة على المحيط الهندي.