بعد مقتل 7 في عاصفة... الفيضانات تضرب اليونان

وألحقت الفيضانات أضرارا بالطرق القريبة من مدينتي نافباكتوس وباترا وأغلقت طريقا رئيسيا لبضع ساعات، حسب وكالة أنباء "رويترز".
وقال مسؤول في خدمة الإطفاء لرويترز "مياه الفيضانات غمرت الكثير من المنازل والمحال بالقرب من نافباكتوس… ثمة أضرار لحقت بالمنازل والمحال والسيارات".
وكان سبعة أشخاص، بينهم ستة سياح، لاقوا حتفهم وأصيب أكثر من مئة آخرون يوم الخميس عندما ضربت عاصفة ليلية شمال اليونان.
وليس من المعتاد هبوب مثل هذه العواصف القوية في اليونان التي عادة ما يكون فصل الصيف فيها حارا وجافا.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)