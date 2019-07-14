كوريا الجنوبية تتصدر العالم من حيث متوسط سرعة الإنترنت المتنقل

أظهر تقرير خاص بقياس سرعة الإنترنت في العالم، أن كوريا الجنوبية تتصدر العالم من حيث سرعة الإنترنت المتنقل بعد أن أطلقت أول شبكة للجيل الخامس في العالم.

ووفقا للتقرير الصادر عن شركة "أوكلا" التي تدير" سبيد تست" المختص في قياس سرعة الإنترنت عالميا، بلغ متوسط سرعة التحميل للإنترنت المتنقل في كوريا الشمالية 76.74 ميغابيت في الثانية.

وجاءت النرويج التي حافظت على صدارتها منذ شهر أغسطس من العام الماضي، في المركز الثاني، حيث سجل متوسط سرعة الإنترنت المتنقل بها 67.93 ميجابت في الثانية.

وبلغ متوسط سرعة الإنترنت المتنقل للعالم 27.22 ميجابت في الثانية.

يذكر أن متوسط سرعة الإنترنت المتنقل في كوريا الجنوبية بلغ 54.89 ميجابت في الثانية فقط في شهر أذار/مارس من هذا العام، إلا أنه ارتفع بمقدار 16% إلى 63.81 ميجابت في الثانية في شهر أبريل، ثم ارتفع مجددا بنسبة 20.2% في شهر مايو، علما بأن متوسط السرعة شهد زيادة ضحمة وصلت إلى 79.9% مقارنة مع العام الذي سبقه.

يرجع ذلك إلى توفر خدمات شبكات الجيل الخامس بعد أن أطلقت البلاد أول شبكة للجيل الخامس في العالم في الـ3 من نيسان/ أبريل الماضي.

وتجاوز عدد المشتركين في خدمات شبكات الجيل الخامس في كوريا الجنوبية المليون بعد مرور 69 يوما فقط من انطلاقها.

أما بالنسبة لإنترنت النطاق العريض الثابت، فإن متوسط سرعته في كوريا الجنوبية بلغ 148.59 ميجابت في الثانية لتحتل المرتبة الثالثة في العالم بعد سنغافورة ب199.39 ميغابت وهونغ كونغ ب180.46 ميغابت.