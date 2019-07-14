هيونداي تطبق نظاما متقدما لتفادي الاصطدام الأمامي

أعلنت شركة "هيونداي موبيس" كبرى مصنعي قطع غيار السيارات بكوريا الجنوبية عن تطبيق نظام متقدم لتجنب الاصطدام الأمامي على الشاحنات وعربات النقل بدء من عام2021

وأكدت الشركة أنها طورت نظام تتبع ومراقبة السائق والذي يعمل على تتبع حالات النعاس أو فقدان الانتباه أثناء القيادة ويساعد على تجنب الاصطدام الأمامي.

وقال المتحدث باسم الشركة" إن الشركة ستواصل إجراء اختبارات لتكنولوجيا النظام المطور على الطرق المخصصة للاختبارات وفي الطرق الشاغرة حتى تطبيق النظام في عام2021".

يشار إلى أن التكنولوجيا المستخدمة حاليا ترسل إشارات إنذار للسائق بناء على حركة الرأس والأجفان، بيد أن نظام تتبع ومراقبة السائق يتعرف أيضا على هوية السائق المسجل ويرصد حركة حدقة العين وبيانات القيادة بشكل شامل.

وذكرت الشركة أنها قررت تطبيق النظام في البداية على المركبات التجارية، نظرا لإن 25% من الحوادث يتسبب بها الشاحنات والحافلات والمركبات ذات الأغراض الخاصة.