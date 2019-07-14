الجيش الصومالي يعلن مقتل 15 مسلحا من حركة الشباب

أعلن الجيش الصومالي مقتل 15 عنصرا من مقاتلي حركة الشباب المسلحة في اشتباكات مع قوات الجيش بمحافظة شبيلي السفلي جنوبي البلاد.

وأكدت وسائل إعلام صومالية نقلا عن مسؤولين في الجيش، أن قوات الأمن استعادت السيطرة على قريتين كانتا خاضعتين لسيطرة مسلحي حركة الشباب. وأضافت المصادر نفسها أن الجيش سيواصل عملياته العسكرية حتى طرد الجماعة بشكل كامل من المحافظة.

يشار إلى أن الجماعة نفذت هجوما على فندق بمدينة "كيسمايو" الجمعة ما أسفر عن مقتل 26 شخصا وإصابة 56 آخرين.

جدير بالذكر أن القوات الصومالية تخوض بالتعاون مع القوات الأمريكية في إفريقيا، وقوات تابعة للاتحاد الإفريقي، معارك شبه يومية مع عناصر حركة الشباب لتقويض قدراتهم، ومن أجل حفظ الأمن والاستقرار في البلاد.