أردوغان: تركيا وروسيا تحققان الاستقرار في إدلب السورية

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن الجهود المشتركة لتركيا وروسيا نجحتا في استقرار الوضع بمحافظة إدلب السورية، مشيرا إلى ان لدى البلدين تفاهم مشترك حول ضمان الأمن في هذه المنطقة.

أنقرة — سبوتنيك. ونقلت قناة خبر ترك، عن أردوغان، قوله: "بالتعاون الوثيق مع روسيا نجحنا بعودة استقرار الوضع بمنطقة إدلب السورية على الرغم من حقيقة مفادها أن (النظام السوري) ينتهك باستمرار الهدنة".

وأضاف الرئيس التركي: "نحن نحافظ على تفاهم مشترك مع روسيا فيما يتعلق بالأمن في إدلب".

يذكر أنه في أعقاب المحادثات بين الرئيسيين الروسي، فلاديمير بوتين والتركي، رجب طيب أردوغان في سوتشي في 17 أيلول/سبتمبر الماضي، وقَع وزيرا الدفاع في البلدين مذكرة حول استقرار الوضع في منطقة خفض التصعيد في إدلب. واتفق البلدان على إنشاء منطقة منزوعة السلاح على طول خط الفصل بين المعارضة المسلحة والقوات الحكومية بعمق 15 إلى 20 كيلومترًا مع انسحاب المسلحين المتطرفين، ثم يتم سحب الأسلحة الثقيلة من هذه المنطقة، وبشكل خاص جميع الدبابات، وأنظمة إطلاق الصواريخ، والمدفعية من جميع فصائل المعارضة.

وكان وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، قد ذكر مؤخرا أن بلاده تعمل على تأسيس مركز تنسيق مشترك مع روسيا في محافظة إدلب، وأعلن قبلها عن بدء تسيير دوريات تركية روسية في المحافظة، والتي تعد آخر معاقل الجماعات المسلحة غربي الفرات.