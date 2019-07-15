كوريا الجنوبية تمنع 16 روسيا من دخولها

رفضت سلطات كوريا الجنوبية السماح لـ 16 روسيًا بدخول بلادها، للاشتباه في أن زيارتهم ليست لأغراض سياحية ولكن للعمل غير القانوني.

طوكيو — سبوتنيك. وقال ممثل القنصلية الروسية بكورية الجنوبية لوكالة " سبوتنيك": "لم يُسمح للمواطنين الروس بدخول البلاد في مطار إنتشون (سيئول)، لأنه خلال المقابلة لم يتمكنوا من تسمية أي من المعالم السياحية في كوريا الجنوبية ، فضلا عن ذلك لم يكن بحوزتهم حجز في الفنادق ولا تذاكر عودة، بل حجز بتواريخ الأيام الأخيرة للفترة التي يحق لهم البقاء فيها في البلاد (60 يوما)".

ووفقا له، كل هذا ولد لدى سلطات كوريا الجنوبية شكوك بأن زيارة الروس لبلادهم ليست لأغراض سياحية ولكن للعمل غير القانوني.

وكان الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي، قد أشاد، أواخر الشهرالماضي، بالدور البناء الذي تلعبه موسكو من أجل تعزيز السلام في شبه الجزيرة الكورية، وجاء ذلك وفقا للإدارة الرئاسية.

وبحسب الإدارة الرئاسية "قال الرئيس مون جاي إن، أن دور روسيا البناء ساعد في عملية دفع السلام في شبه الجزيرة الكورية، مضيفا أنه يعتزم الحفاظ على الاتصالات الوثيقة والتعاون مع روسيا".

كما شكر الزعيم الكوري الجنوبي بوتين على صلابة موقفه الذي أظهره خلال لقائه مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون بشأن ضرورة تحقيق نزع السلاح النووي من خلال الحوار.

بدوره أشاد الرئيس الروسي بجهود نظيره الكوري الجنوبي الداعية للحوار بين الكوريتين، فضلا عن استعداده لتقديم المساعدة الإنسانية لكوريا الشمالية.