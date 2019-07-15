عالم زلازل يتنبأ بوقوع هزة مدمرة في كاليفورنيا

كشف المدير العام للمركز الدولي للرصد العالمي والتنبؤات الزلزالية الباحث الروسي صاموئيل أكوبيان أن سلسلة الزلازل الأخيرة التي ضربت كاليفورنيا ليست سوى البداية.

وقال أكوبيان في حوار لوكالة "سبوتنيك": "خلال العامين القادمين ستحدث زلازل أكثر تدميرا في منطقة مدينة فينتورا بولاية كاليفورنيا."

وتابع بقوله: "قدرت احتمالات وقوع الزلازل الماضية بقوة 6 درجات على مقياس ريختر في المنطقة أكثر من 1% على الرغم من أن في هذا الجزء لم تقع زلازل قوية. وهذه بداية نشاط الزلازل في كاليفورنيا".

وفي رأيه، الزلازل الماضية ستسمح بحساب مكان وتوقيت وقوع الزلازل مستقبلا.

وأضاف أكوبيان: "يعتقد الأمريكيون أن الزلزال سيحدث على خط سان أندرياس. أنا متأكد من أن خط سان أندرياس مغلق الآن والزلزال سيتجه إلى خط فينتورا، الذي يمتد من شمال لوس أنجلوس باتجاه سانتا باربرا. وسيحدث بقوة 7.8 — 7.9 درجة على مقياس ريختر واحتمال وقوعه حتى حزيران /يونيو 2021".

في أوائل تموز / يوليو الجاري، وقع زلزالان في منطقة مدينة ريدجكريست الأمريكية في كاليفورنيا، كانا الأقوى منذ 25 عامًا.