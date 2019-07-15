الدفاع التركية تعلن تحييد 8 مسلحين شمالي العراق

أعلنت وزارة الدفاع التركية مقتل 8 مسلحين من عناصر حزب العمال الكردستاني في غارات جوية شمالي العراق.

وأشارت الوزارة في تغريدة على تويتر، إلى أن طائرات الجيش التركي شنت غارات على منطقة متينا، جاءت بالتوازي مع "عملية المخلب" الجارية في منطقة هاكورك.

كما أضاف البيان أن الغارات استهدفت مستودعات أسلحة وملاجئ، تابعة لعناصر حزب العمال الكردستاني المسلحة، وفق وكالة الأناضول التركية.

Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Metina bölgesine düzenlenen hava harekâtıyla PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, 8 terörist daha etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/zqYcLuo0oJ — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 15, 2019

يذكر أن القوات التركية أطلقت في 27 أيار/مايو الماضي، "عملية المخلب" بمنطقة هاكورك شمالي العراق، بهدف القضاء بشكل كامل على خطر الإرهاب الذي يهدد البلاد.

وتنفذ القوات التركية عمليات عسكرية تستهدف مواقع عناصر حزب العمال الكردستاني وملاحقة عناصرها داخل تركيا وشمتاي العراق، ردا على تنفيذها هجمات مسلحة داخل تركيا بين الحين والآخر.