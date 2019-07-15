الهند تؤجل إطلاق بعثة إلى القمر إثر خلل بالمركبة الفضائية

أعلنت منظمة الفضاء الهندية "إسرو"، اليوم الاثنين، تأجيل إطلاق بعثة إلى القمر إثر خلل فني في المركبة الفضائية.

وقالت منظمة الأبحاث في تغريدة عبر حسابها في تويتر: لوحظ وجود خلل فني في نظام المركبة قبل ساعة واحدة من الإطلاق".

وأضافت أنها قررت إثر ذلك إلغاء بعثة "تشاندريان-2" كإجراء احترازي، فيما أكدت أنه سيتم الإعلان عن موعد إطلاق المركبة في وقت آخر.

A technical snag was observed in launch vehicle system at 1 hour before the launch. As a measure of abundant precaution, #Chandrayaan2 launch has been called off for today. Revised launch date will be announced later. — ISRO (@isro) July 14, 2019

وكان من المخطط له أن تنطلق المركبة الفضائية صباح اليوم، من مركز "ساتيش داون" الفضائي جنوبي الهند على متن صاروخ من طراز "جي إس إل في مار 3" قبل أن يتم تأجيلها بسبب خلل فني.

يذكر أن الهند أرسلت أول بعثة إلى القمر "تشاندريان-1" في تشرين الأول/أكتوبر 2009، ولكن منظمة الأبحاث الفضائية الهندية أنهت مهامها فجأة بعد 10 أشهر فقط بعد أن فقدت اتصالها بمركبة الاستطلاع الحاملة للبعثة، والذي كان من المفترض أن يستمر عامين