مون يحذر اليابان من سلبيات ضغوطاتها على الشركات الكورية

وأشار إلى أن إدارته مستعدة لإجراء مشاورات بشأن بديل لعرضها الأخير بإنشاء صندوق مشترك من قبل الشركات الكورية الجنوبية واليابانية لتعويض ضحايا العمل القسري.

وقال مون خلال اجتماع أسبوعي مع كبار مستشاريه في المكتب الرئاسي، إن القيود الصارمة التي تفرضها اليابان مستهدفة الشركات الكورية الجنوبية، هي محاولة لعرقلة اقتصاد بلاده، مؤكدا أنها لن تنجح في ذلك،"إذا كان هذا ما تنوي اليابان أن تكون عليه ، فلن تنجح أبدا".

وأكد أن الكوريين الجنوبيين سوف يتغلبون مرة أخرى على المشكلة الحالية الناجمة عن إجراءات اليابان، كما فعلوا في عدد من الصعوبات السابقة مع قوتهم الموحدة.

وأشار مون إلى أن الشركات الكورية الجنوبية ستفقد الثقة في الشراكة مع اليابان وستلجأ إلى تنويع الطرق لتوريد المواد اللازمة، وفق وكالة "يونهاب".

وقال: "أحذّر مسبقا من أن الاقتصاد الياباني سيعاني من أضرار أكبر في نهاية المطاف".

يذكر أن اليابان شددت في 4 تموز/يوليو الجاري، قيود التصدير إلى كوريا الجنوبية، كرد على دعم إدارة الرئيس مون لقرارات المحاكم الكورية الجنوبية التي تأمر بالاستيلاء على أصول الشركات اليابانية كتعويض للكوريين الذين أجبروا على العمل في المصانع والمناجم خلال الحرب العالمية الثانية.