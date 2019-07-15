إيران: نتوقع من أطراف الاتفاق النووي اتخاذ خطوات عملية

وقال الناطق باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، إن بلاده تدرس بعناية البيان الذي صدر عن الدول الأوروبية، وتقارنه مع تنفيذ تعهداتهم وفق ما جاء في الاتفاق النووي.

وأشار إلى أن طهران تشدد على أن تنفيذها الالتزامات الطوعية في الاتفاق النووي ينطوي على حسن نية إيران، ويستند إلى الحقوق والوظائف التي هي من حق إيران في الاتفاق وأن مثل هذا المسار لا ينبغي اعتباره طريقا احادي الاتجاه.وفق وكالة فارس

وأشار موسوي إلى أن إيران ستواصل الالتزام بتعهداتها ضمن الاتفاق النووي الإيراني بقدر ما تلتزم الأطراف الأخرى بتأمين مصالح الجمهورية الإسلامية، واصفا التوقعات بتراجع طهران عن خفض التزاماتها ضمن الاتفاق دون تأمين مصالحها بأنها غير واقعية.

وقال: "أية توقعات بعودة إيران إلى الوضع الذي كانت عليه قبل تقليص تعهداتها في الاتفاق النووي، أي قبل 8 أيار/مايو 2019، دون إبداء إرادة سياسية جادة، وقدرة الأطراف الأوروبية على موازنة تنفيذ الالتزامات في الاتفاق، وحصول إيران على مصالحها من هذا الاتفاق، ورفع العقوبات عنها، هي توقعات غير واقعية وتتعارض مع الأهداف والمنطق ومضمون الاتفاق النووي".