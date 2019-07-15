المعلم: الانتصارات التي تحققت في سوريا هي انتصارات لها ولحلفائها

وجه المعلم، خلال استقباله ظهر اليوم حسين أمير عبد اللهيان المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني للشؤون الدولية والوفد المرافق، الشكر للشعب الإيراني الشقيق وللقيادة الإيرانية على الدعم المستمر الذي تتلقاه سوريا في مواجهة الحرب الإرهابية التي تشن عليها والتي تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة وفي العالم"

وشدد وزير الخارجية السوري على أن الانتصارات التي تحققت في سوريا هي انتصارات لسوريا وحلفائها.

وبحث المعلم ظهر اليوم مع عبد اللهيان والوفد المرافق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وأهمية العمل على تطويرها باستمرار والحفاظ على المستوى العالي من التنسيق والتشاور الدائمين بين كل الجهات في البلدين الشقيقين.

كما تطرق الجانبان خلال اللقاء كما نقلت وكالة "سانا" إلى تطورات الأحداث في المنطقة وسبل مواجهة التحديات التي يتعرض لها البلدان وعلى رأسها الحصار والاجراءات الاقتصادية القسرية التي تم فرضها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها على كلا الشعبين تحقيقا لمصلحة "إسرائيل" والتي تعد شكلا من أشكال الإرهاب الاقتصادي حيث كانت وجهات النظر متفقة في كل المواضيع.