أنجيلينا جولي تستغني عن أطفالها

قررت الممثلة، أنجلينا جولي، منح فرصة لطليقها النجم العالمي براد بيت، فتركت أطفالها معه لقضاء العطلة الصيفية بسبب انشاغلها في تصوير فيلم "أولئك الذين يتمنون لي الموت"

قام براد بدعوة والديه جين وويليام للبقاء معهم في قصره في لوس أنجلوس حتى يتمكنوا من قضاء بعض الوقت المناسب مع العائلة.

يرى متتبعو النجمين أن بعد هذه الخطوة الكبيرة من أنجلينا، يبدو أنها مستعدة أخيرا لوضع الماضي وراءهم والمضي قدما من أجل أطفالهم. وتعد هذه الفرصة أطول فترة يقضيها معهم منذ انفصالهما.

يذكر أن الثنائي أنجلينا جولي وبراد بيت يرعيان ستة أطفال وهم مادوكس 17 عام، باكس 15 عام، زهارا 14 عام، شيلوه 13 عام ، وتوأم فيفيان ونوكس 10 أعوام.

التقى الزوجان أثناء تصوير السيد والسيدة سميث في عام 2004 وتزوجا في أغسطس 2014